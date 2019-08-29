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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 19:14

gemisinin - yolculuğu savaş gemileri eşliğinde devam ediyor

'de faaliyet gösterecek araştırma gemisinin - yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor. Bakanlık, Oruçreis'e eşlik eden ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruçreis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi.

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