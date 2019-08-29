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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 21:03

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Radyo ve 'nde önemli açıklamalar

Başkan , ’da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği "2018 Yılı Medya Oskarları” açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "'ta ana muhalefet partisi de 'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti." dedi. "Uluslararası basında 'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor" ifadesini kullanan Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , Radyo ve 'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Derneğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençlerimize sporun sevdirilmesi alanında düzenlediği sosyal sorumluluk projelerini memnuniyetle takip ediyorum. Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Basın-yayım sektörümüzde baş döndüren bir ilerleme olduğunu görüyoruz. 15 sene önce hayal bile edilemeyen birçok yenilik bugün hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Teknolojiye bağlı olarak yeni iletişim araçları ortaya çıkıyor.

Yeni medya araçları fırsatların yanında çok ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yalan haberlerin hakimiyeti doğrulara göre katbekat fazladır. dev bir malumat çöplüğü oluşturdu. Bilgiye erişim kolaylaşırken insanla hakikat arasındaki perde kalınlaşıyor.

Linç kültürü ve itibar suikastı çok büyük yaygınlık kazanıyor. İşin vahim tarafı çoğu zaman bu manipülasyonları kimlerin yaptığını bilemiyoruz. Provokatörler ve itibar suikastçıları internetin dehlizinde izlerini rahatça kaybettiriyor.

Dünyanın birçok ülkesi gibi ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bu acı gerçeği bize pek çok kez göstermiştir.

"AĞAÇ BAHANESİYLE GEZİ OLAYLARININ FİTİLİ ATEŞLENDİ"
Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.

'ta ana muhalefet partisi de 'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.

Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.

15 Temmuz gecesi yapılan haberleri bir utanç belgesi olarak halen hatırlıyoruz. Türk hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden uluslararası basın kuruluşları bile oldu. Türk milletinin dünya demokrasi tarihine geçecek şanlı direnişi ısrarla görmezden gelindi.

Biz daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Türkiye ne basın özgürlüğünden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir.

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