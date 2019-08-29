Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Derneğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençlerimize sporun sevdirilmesi alanında düzenlediği sosyal sorumluluk projelerini memnuniyetle takip ediyorum. Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Basın-yayım sektörümüzde baş döndüren bir ilerleme olduğunu görüyoruz. 15 sene önce hayal bile edilemeyen birçok yenilik bugün hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Teknolojiye bağlı olarak yeni iletişim araçları ortaya çıkıyor.

Yeni medya araçları fırsatların yanında çok ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yalan haberlerin hakimiyeti doğrulara göre katbekat fazladır. İnternet dev bir malumat çöplüğü oluşturdu. Bilgiye erişim kolaylaşırken insanla hakikat arasındaki perde kalınlaşıyor.

Linç kültürü ve itibar suikastı çok büyük yaygınlık kazanıyor. İşin vahim tarafı çoğu zaman bu manipülasyonları kimlerin yaptığını bilemiyoruz. Provokatörler ve itibar suikastçıları internetin dehlizinde izlerini rahatça kaybettiriyor.

Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bu acı gerçeği bize pek çok kez göstermiştir.

"AĞAÇ BAHANESİYLE GEZİ OLAYLARININ FİTİLİ ATEŞLENDİ"

Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.

17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.

Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.

15 Temmuz gecesi yapılan haberleri bir utanç belgesi olarak halen hatırlıyoruz. Türk hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden uluslararası basın kuruluşları bile oldu. Türk milletinin dünya demokrasi tarihine geçecek şanlı direnişi ısrarla görmezden gelindi.

Biz daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Türkiye ne basın özgürlüğünden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir.