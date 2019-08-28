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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 19:28

Son dakika... 'in cenaze namazı 'nde kılınacak! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Gazeteci-yazar 'in cenaze namazı 'nde kılınacak. Yeni gelen bilgiye göre cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katılacak

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar 'in cenaze namazı yarın öğle namazının ardından 'nde kılınacak.

Yeni gelen bilgiye göre cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.

Yaklaşık 8 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve bugün vefat eden Şenler'in cenazesi, namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

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