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  • 29.08.2019 05:10
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 05:10

Atama Kararları 'de

’ın imzasıyla yayımlanan 'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Atama Kararnamesi, 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve 'de yer alan Atama Kararına göre, Konya Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli görevlere atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay ise il jandarma komutanlıklarına uygun görüldü.

Karara göre, 2 jandarma kıdemli albay ve 2 kurmay kıdemli albay da tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.

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