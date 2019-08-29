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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 10:31

Son dakika: Hükümetten flaş idam cezası açıklaması

Son dakika haberi... , idam cezası tartışmalarıyla ilgili "Sayın n bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Hükümetten flaş idam cezası açıklaması

idam tartışmaları ile ilgili: "Kadına yönelik şidet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir." dedi.

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