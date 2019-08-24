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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 04:35

Terör örgütü 'ya yönelik ""

İçişleri Bakanlığı'ndan, "" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

" kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."



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