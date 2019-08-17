Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen Su-57 açıklaması! Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?
Türkiye ile Amerika arasında son dönemde yaşanan F-35 krizinin ardından Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya, Su-57 uçağının ihracat versiyonu olan Su-57E savaş uçağını 27 Ağustos'ta yapılacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında resmen tanıtacak. Peki Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri...
SU-57'DE İLK UÇUŞUNU YAPACAK
Geçtiğimiz hafta da United Aircraft Building Corporation (UAC) basın servisi yaptığı açıklamada, beşinci nesil Su-57 savaş uçağınının ilk kez MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkarılacağını ve Su-57'nin hava gösterisi sırasında bir uçuş programında da yer alacağını bildirmişti.
BEŞİNCİ NESİL AVCILAR
Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.