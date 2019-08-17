Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen Su-57 açıklaması! Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

Rosoboronexport Genel Müdürü ve Rusya Mühendislik Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alexander Mikheev'in yaptığı açıklamasına göre, MAKS 2019'da Rus üreticiler, beşinci nesil Su-57E savaş uçağı ve son yıllarda en çok beklenen yeni ürünler olan Il-112VE hafif askeri nakliye uçağını tanıtacaklar.