Türkiye'nin ciğerleri yandı. Geçen hafta İzmir ve Muğla'da peş peşe orman yangınları çıktı. İzmir'de çok geniş bir alana yayılan yangın 3 günde kontrol altına alındı. Uçak filosu hurdaya dönen Türk Hava Kurumu (THK) ise yangın söndürmede sınıfta kaldı. Yangında THK uçakları kullanılamadı. Yangınlar, CHP'nin arka bahçesi olan THK'daki yolsuzluğu gün yüzüne çıkarttı. THK'nın mevcut yönetimi, 440 milyon lirayı bulan yolsuzluklarla ilgili 20 dava açtı. Davaların ise detaylarına ulaşıldı.
ZİMMET, RÜŞVET...
Kürşat Atılgan başkanlığındaki eski yönetimin, Japon bir firma ile sözleşme imzalarken kurum aleyhine 2 milyon 697 bin dolarlık indirim yaptığı, eski yönetim kurulu üyelerinin de kurumu 1 milyon 379 bin lira zarara uğrattığı saptandı. 2010-2017 yıllarında THK yönetimlerinin görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat, sahtecilik ve rüşvet gibi pek çok olaya karıştığı anlaşıldı. 'Dropzone' adı verilen atlayış faaliyetlerinden elde edilen ücretlerin de zimmete geçirildiği ortaya çıktı. THK'nın mevcut yönetimi tarafından adli makamlara yolsuzluklarla ilgili 20 başvuru yapıldı.
İNTERNET SİTESİNE 368 BİN LİRA
Haber sitesi airporthaber.com'un sahibi Ali Kıdık'a THK Üniversitesi'nce 367 bin 859 lira aktarıldığı saptandı. Bu paranın iadesi için başvuru yapıldı.
THK eski Başkanı Kürşat Atılgan, başkanvekili Necdet Şendil ve genel müdürü Faruk Volkan Yılmazer'in Japon bir firma ile imzalanan sözleşmede 2 milyon 697 bin 598 dolarlık indirim yaparak kurumu zarara uğratttığı mahkemeye sunulan belgelere yansıdı.
YANGINLARI PKK ÜSTLENDİ
Terör örgütü PKK'ya bağlı bir grup alçak, Türkiye'deki orman yangınlarını kendilerinin çıkarttığını açıkladı. Son iki ay içerisinde art arda meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan kül olmuştu. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de İzmir'de meydana gelmişti. 2 gün süren yangında onlarca hayvan da yanarak can vermişti.
BARIŞ ŞİMŞEK
ZİMMET, RÜŞVET...
Kürşat Atılgan başkanlığındaki eski yönetimin, Japon bir firma ile sözleşme imzalarken kurum aleyhine 2 milyon 697 bin dolarlık indirim yaptığı, eski yönetim kurulu üyelerinin de kurumu 1 milyon 379 bin lira zarara uğrattığı saptandı. 2010-2017 yıllarında THK yönetimlerinin görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat, sahtecilik ve rüşvet gibi pek çok olaya karıştığı anlaşıldı. 'Dropzone' adı verilen atlayış faaliyetlerinden elde edilen ücretlerin de zimmete geçirildiği ortaya çıktı. THK'nın mevcut yönetimi tarafından adli makamlara yolsuzluklarla ilgili 20 başvuru yapıldı.
İNTERNET SİTESİNE 368 BİN LİRA
Haber sitesi airporthaber.com'un sahibi Ali Kıdık'a THK Üniversitesi'nce 367 bin 859 lira aktarıldığı saptandı. Bu paranın iadesi için başvuru yapıldı.
THK eski Başkanı Kürşat Atılgan, başkanvekili Necdet Şendil ve genel müdürü Faruk Volkan Yılmazer'in Japon bir firma ile imzalanan sözleşmede 2 milyon 697 bin 598 dolarlık indirim yaparak kurumu zarara uğratttığı mahkemeye sunulan belgelere yansıdı.
YANGINLARI PKK ÜSTLENDİ
Terör örgütü PKK'ya bağlı bir grup alçak, Türkiye'deki orman yangınlarını kendilerinin çıkarttığını açıkladı. Son iki ay içerisinde art arda meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan kül olmuştu. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de İzmir'de meydana gelmişti. 2 gün süren yangında onlarca hayvan da yanarak can vermişti.
BARIŞ ŞİMŞEK
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