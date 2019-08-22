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  • 22.08.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 15:08

'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf astsubay yakalandı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında örgüt evinde kaldığı ve örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunan ve askeri personellerle sabit hatlardan ardışık olarak aranma kaydı olduğu tespit edilen astsubaylar B.T. ile Y.K, görev yaptıkları ve 'da Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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