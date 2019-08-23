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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 11:23

SON DAKİKA! 'nda operasyonu: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... 'da soruşturması kapsamında personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17 İLDE OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önce açığa alındığı öğrenildi.

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