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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 10:56

Son dakika! 'u vahşice öldüren Fedai Varan Bolu'ya nakdedildi

Son dakika haberine göre 'de, eski eşi 'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak öldüren zanlısı Fedai Varan, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Emine Bulut'un katiliyle ilgili flaş karar!

Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

NE OLMUŞTU?
43 yaşındaki Fedai Varan, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi 'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı.

Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai Varan ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

İSTENEN CEZA
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, zanlısı Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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