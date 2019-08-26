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  • Son Güncelleme: 26.08.2019 10:59

paylaşımı kan dondurmuştu! İşte 'ı öven için istenen ceza

dan 'u öldüren 'a övgüler düzen ' Başkanı 'e 7 yıl hapis cezası istendi.

Emine Bulut paylaşımı kan dondurmuştu! Şimdi yandı

Başkanı , geçtiğimiz hafta 'yi ayağa kaldıran inin katil zanlısı için övgü dolu mesajlar paylaştı. Özen, hesabından paylaşığı paylaşımda şunları söyledi:

"Aslan parçası meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım, anasının genç sevgilisinin yanında. Hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok."

'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK'
Özen'in paylaşımı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı. Özen hakkında başlatılan soruşturmada, suç işlemeye tahrik suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası, suçu ve suçluyu övme suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

"KARILARINI ÖLDÜREN ERKEKLERİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"
Özen, geçmişte ulusal bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" ifadeleri nedeniyle de 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

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