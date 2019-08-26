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'un annesi çekim yapanlara isyan etti: Yazıklar olsun onlara

, eski eşi tarafından katledildi. Son nefesinde “Ölmek istemiyorum” dedi. Cinayet videosu, ’yi kahretti. Anne , kızına yardım etmek yerine çekim yapanlara isyan etti: Yazıklar olsun onlara



Kadına yönelik şiddet durmadı. Kadınların "Yeter" çığlığı, yurdun dört bir yanında yankılandı. 'de Emine Bulut (38), şiddet nedeniyle 4 yıl önce 'dan boşandı. Ancak cani adam, 18 Ağustos'ta eski eşi ve kızı F.B.B. (10) ile karşılaştı. Bulut ve kızını bir lokantaya sokan Varan, eski eşini, kızının gözleri önünde bıçakladı.



Boğazı kesilen kadın, son nefesinde "Ölmek istemiyorum", yanındaki kızı ise "Ölme anne" diye haykırdı. Cinayet anına ilişkin video, sosyal medyada yayıldı. 'un annesi , kızına yardım etmek yerine olayı kameraya çekene ve vahşeti izleyenlere inanamadığını anlattı. Gözü yaşlı anne, "Kızım orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor, çekim yapıyor. Yazıklar olsun onlara. 'Ambulansı arayın' diyor 10 yaşındaki çocuğu. Bunlar çekim yapıyor" ifadelerini kullandı.



, eski eşini kızının gözleri önünde öldüren cani Fedai Varan'a lanet yağdırıyor.



ÜLKE ÇAPINDA ÖFKE
Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi kahretti. Yurdun dört bir yanında kadın cinayetlerine yönelik protesto gösterileri devam etti.



SEN BİZE EMANETSİN
Kızının yanında öldürülen Emine Bulut, Türkiye'yi sarstı. Vahşete tanık olan 10 yaşındaki F.B.B., büyük bir travma yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), küçük kıza eğitim hayatı boyunca destek vereceğini açıkladı. Antalyaspor Kulübü ise dün oynanan Denizlispor karşılaşmasının tüm bilet gelirini, Bulut'un kızına bağışladı. Kulüp Twitter hesabından, "Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var" mesajını paylaştı.



2 KADIN 2 ÇIĞLIK
Mardin'de Hülya Duman da şiddet mağdurlarındandı. Genç kadın, 2 Temmuz'da 2 çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklandı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Onu hastanelik eden eski eşi ise tutuklandı. Emine Bulut için ağlayan Duman, canilerin en ağır cezayı almasını istediğini anlattı.



Diyarbakır'da bir kadın "İmdat" diye bağırdı. R.A., eşi F.V.'nin şiddet uygulamasına dayanamadı. 4 çocuğuyla evden kaçtı. Cilt kanserine yakalandı. Görme kaybı yaşadı. Ancak kocası peşini bırakmadı. Tehditler yağdırdı. R.A., "Ölüm korkusuyla yaşıyorum" diyerek yardım çağrısı yaptı.






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