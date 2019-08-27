Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi Mukaddes D'yi takip ederek Doğan Araslı Bulvarı üzerinde karşısına çıkarak konuşmak istedi. Eski çift arasında yaşanan tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan şahıs, eski eşini yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu.