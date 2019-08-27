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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 20:32

Son dakika: cinayetinin ardından bir vahşet daha... 'ta bir kadını eski kocası kurşun yağmuruna tuttu

’ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri dehşet saçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi Mukaddes D'yi takip ederek Doğan Araslı Bulvarı üzerinde karşısına çıkarak konuşmak istedi. Eski çift arasında yaşanan tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan şahıs, eski eşini yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu.

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