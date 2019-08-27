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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 17:28

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde sürpriz teklif: a Türk astronot gönderelim

Başkanı , Recep Tayyip Erdoğan'a a Türk astronot göndermek istediklerini belirtti. Erdoğan teklifi memnuniyetle karşıladı.

Başkan Erdoğan'a sürpriz teklif!

(ROSCOSMOS) Başkanı , Recep Tayyip Erdoğan'a a Türk astronot göndermeyi teklif etti.

Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ
Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." dedi.

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