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  • 27.08.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 11:16

Başkan Erdoğan 'ya gitti

Başkan , günübirlik çalışma ziyareti için "ANK" uçağı ile 'ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan basın duyurusunda, Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir araya geleceği ve iki liderin heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceği belirtildi.

Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı da 'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan basın duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir araya geleceği ve iki liderin heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceği belirtildi.

Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ziyaret vesilesiyle alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacağı bildirildi.

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