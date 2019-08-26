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  • 26.08.2019 13:04
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 13:04

Başkan Erdoğan'ın ziyareti programı belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan 'ın 'ya yapacağı kritik ziyaretin programı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yarın Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Erdoğan'ın kritik ziyaretinin programı belli oldu

Cumhurbaşkanı , yarın Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Erdoğan, alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.

Temaslar sırasında -Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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