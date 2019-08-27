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  • 27.08.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 11:11

Valiliği'nden 'Kayıp Suudi kadın' açıklaması

Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan "’de Suudi bir kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden 'Kayıp Suudi kadın' açıklaması

Valiliği, bazı yabancı basın kuruluşlarında 'de Suudi bir in kaybolduğu yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yabancı basın yayın kuruluşlarında geçen 'Türkiye'de Suudi bir kadın in kaybolduğu' yönündeki iddia, haber ve yorumlarla ilgili olarak; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15.08.2019 tarihinde müracaat eden uyruklu A.M.A. adlı şahıs, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul'da, eşinin 14.08.2019 tarihinde kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde; Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A. isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'Bilgi Sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır" denildi.

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