Başkan Erdoğan, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde Ahlat'tan dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'u da anan Erdoğan, "Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahipliğini gelecek yıl Türkiye'nin üstleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. Ömrünün tamamını tarihe ve ilme adayan Haluk Dursun hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı. Aynı zamanda bize ne vasiyet etti biliyor musunuz; 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama' vazifesi verdi. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız. Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Buna söz veriyor muyuz?



Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusudur.



Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden önce son otağını burada kurmuştur.





Tüm bu birikimine ve zenginliğine rağmen Ahlat maalesef senelerce kaderine terk etmiştir. Tarihimizi 1923'ten başlatan zihniyet Ahlat'ı ihmal etti, gereken kıymeti vermedi ve görmezden geldi.



İnşallah bu külliyemizle beraber çevresinde butik birkaç otel de yapacağız. Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkanı da bulsunlar. Ahlat'ı daha yakından tanısınlar. Anadolu'nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz.



Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız.

Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ata sporlarımıza da öyle sahip çıkacağız. Ata sporlarımızla ilgili pek çok kural kaide ve prensip bulunur. Bu sporların yaygınlaşması kültürlerimizle olan bağımızın artması tarihi hafızamızın da yeniden canlanması demektir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulacağız. Okçular Vakfımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koydu. 23 Ağustos'tan beri bu meydanda birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi.

Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra size öyle bir vatan bıraktım ki ebediyen sizin olacaktır diye buyurmuştur. Bizde Malazgirt'ten aldığımız cesaretle Ahlat'tan aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz.



Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz.



Malazgirt'te tüm dünyaya Anadolu'nun ebedi ve ezeli yurdumuz olduğunu haykırdık. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.