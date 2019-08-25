HDP eski Van milletvekili Lezgin Botan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Sömürgeciliğin ve faşizmin fotoğrafıdır bu! Özel Harekatçıların elinde yaşlı bir Kürt dede... Sorsanız, koca devleti karpuz gibi ortadan böldüğü için "pençe harekatı kapsamında aldık,"derler! Hasta, yaşlı bir dededen korkan zavallı devlet... Dikta rejiminin adaletinde sual olunmaz" ifadelerini kullandı.
LEZGİN BOTAN REZİL OLDU! SKANDAL PAYLAŞIMINI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
HDP'li Lezgin Botan 2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü sırada barikatlar nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı çiftin askerler tarafından güvenli bölgeye tahliye edilerek hastaneye götürüldüğü yaşlı çiftin askerlere çay ikram ettiği ortaya çıktı.
Alçak paylaşımlarla sürekli gündeme gelen HDP'li Lezgin Botan bir kez daha rezil oldu ve paylaşımını kaldırdı.
ASKERLERE BÖYLE ÇAY İKRAM ETTİLER
LEZGİN BOTAN REZİL OLDU! SKANDAL PAYLAŞIMINI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
HDP'li Lezgin Botan 2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü sırada barikatlar nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı çiftin askerler tarafından güvenli bölgeye tahliye edilerek hastaneye götürüldüğü yaşlı çiftin askerlere çay ikram ettiği ortaya çıktı.
Alçak paylaşımlarla sürekli gündeme gelen HDP'li Lezgin Botan bir kez daha rezil oldu ve paylaşımını kaldırdı.
ASKERLERE BÖYLE ÇAY İKRAM ETTİLER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.