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  • 26.08.2019 05:37
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 05:37

'li fena rezil oldu! Düşmanlığı elinde patladı...

Eski Van milletvekili , Türk askerinin ’ta yaşlı bir adamı hastaneye götürürken çekilmiş fotoğrafını 'Özel Harekatçılar yaşlı bir Kürt'ü tutukluyor' şeklinde servis edip algı operasyonu oluşturmaya çalıştı. Botan fotoğrafın gerçek yüzü ortaya çıkınca Twitter paylaşımını sildi. Bu paylaşımı ile devlet düşmanlığı yapmaya çalışan Lezgin Botan, rezil olmaktan kurtulamadı.

HDP'li Lezgin Botan fena rezil oldu!
eski Van milletvekili , Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Sömürgeciliğin ve faşizmin fotoğrafıdır bu! Özel Harekatçıların elinde yaşlı bir Kürt dede... Sorsanız, koca devleti karpuz gibi ortadan böldüğü için "pençe harekatı kapsamında aldık,"derler! Hasta, yaşlı bir dededen korkan zavallı devlet... Dikta rejiminin adaletinde sual olunmaz" ifadelerini kullandı.



LEZGİN BOTAN REZİL OLDU! SKANDAL PAYLAŞIMINI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
HDP'li Lezgin Botan 2016 yılında 'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü sırada barikatlar nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı çiftin askerler tarafından güvenli bölgeye tahliye edilerek hastaneye götürüldüğü yaşlı çiftin askerlere çay ikram ettiği ortaya çıktı.



Alçak paylaşımlarla sürekli gündeme gelen HDP'li Lezgin Botan bir kez daha rezil oldu ve paylaşımını kaldırdı.

ASKERLERE BÖYLE ÇAY İKRAM ETTİLER











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