TSK'dan sınıra takviye

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 3 araçlık konvoy, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine ulaştı.
Tank ve mühimmatın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
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