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  • Son Güncelleme: 26.08.2019 01:14

'dan sınıra takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı. Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

TSK'dan sınıra takviye

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 3 araçlık konvoy, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine ulaştı.
Tank ve mühimmatın sınırında konuşlu takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

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