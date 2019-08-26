Antik kentlere devriye timi

Hükümet, son dönemde özellikle antik kentlerde artan kaçak kazılarla mücadele için seferberlik başlattı. Tarihi eserlerin korunması ve kaçak kazıların önlenmesi için devriye timlerinin kurulduğu açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy, alınan tedbirlere ilişkin "Düzenli devriye kontrolleri yapılıyor" açıklamasını yaptı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.