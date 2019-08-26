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Antik kentlere devriye timi

Antik kentlere devriye timi
Hükümet, son dönemde özellikle antik kentlerde artan kaçak kazılarla mücadele için seferberlik başlattı. Tarihi eserlerin korunması ve kaçak kazıların önlenmesi için devriye timlerinin kurulduğu açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy, alınan tedbirlere ilişkin "Düzenli devriye kontrolleri yapılıyor" açıklamasını yaptı.

HAZAL ATEŞ

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