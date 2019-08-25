Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan daha sonra bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, açılışı dualarla yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan daha sonra bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, açılışı dualarla yaptı.
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