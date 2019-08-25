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  • 25.08.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 18:17

'de 93 düzensiz yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 93 düzensiz yakalandı.

Çanakkale'de dev operasyon

Kuzey 'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan "TCSG 81" Bot Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grubun lastik botla denizde ilerlediğini belirledi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda uyruklu 51 düzensiz yakalandı.

"TCSG-6" Bot Komutanlığınca Buruncu mevkisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise 40'ı , 2'si uyruklu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler buradan Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan 93 kişi, daha sonra Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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