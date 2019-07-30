Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.07.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:58

Son dakika: Pençe'de 'ya bir darbe daha

Son dakika haberine göre Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK'lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Pençe'de PKK'ya bir darbe daha
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri