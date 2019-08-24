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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 01:02

Kars Kağızman'da ! İşte 25 Ağustos son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 00.45'te meydana gelen depremin çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Kars'ta saat 00.45'de merkez üssü Kağızman olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 17,02 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2019.08.24 23:37:42 39.4762 26.2717 5.4 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.24 22:39:49 39.4717 26.3060 6.0 -.- 2.1 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.24 21:53:13 39.4628 26.2917 6.2 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.24 21:34:07 39.1193 27.8385 8.8 -.- 2.0 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.08.24 21:12:52 40.0148 41.9010 12.2 -.- 2.0 -.- YUKARISOGUTLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.08.24 20:58:03 37.7288 30.1430 7.5 -.- 1.8 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel
2019.08.24 20:10:36 39.4882 26.2747 2.5 -.- 2.5 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2019.08.24 20:10:36)
2019.08.24 19:52:35 39.4953 26.2583 11.3 -.- 2.1 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.24 19:33:29 39.4745 26.2905 6.5 -.- 2.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.24 19:20:55 39.4965 26.2630 5.2 -.- 2.5 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

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