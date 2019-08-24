Edinilen bilgiye göre, anne C.K., 13 yaşındaki kızı M.İ.'yi 1.5 yaşındaki kardeşiyle birlikte bez almak üzere sürekli alışveriş yaptıkları markete gönderdi. Bir süre sonra aradığı markayı bulamadığını belirterek geri gelen M.İ., annesine, bir daha bu markete gitmeyeceğini, marketçinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Kızının söyledikleri karşısında şaşkına dönen anne C.K., kızıyla birlikte markete gelerek, market işletmecisi H.K.'ye kızına nasıl bu şekilde davrandığına dair hesap sordu. Anne C.K., jandarmayı arayarak H.K.'dan şikayetçi oldu. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Jandarma, H.K.'yi gözaltına aldı. H.K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.