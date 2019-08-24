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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 03:46

Son dakika haberi... Markete giren küçük kızı etti! görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Manavgat’ta bir küçük yaştaki kız çocuğuna de bulunduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 48 yaşındaki market işletmecisi H.K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, anne C.K., 13 yaşındaki kızı M.İ.'yi 1.5 yaşındaki kardeşiyle birlikte bez almak üzere sürekli alışveriş yaptıkları markete gönderdi. Bir süre sonra aradığı markayı bulamadığını belirterek geri gelen M.İ., annesine, bir daha bu markete gitmeyeceğini, marketçinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Kızının söyledikleri karşısında şaşkına dönen anne C.K., kızıyla birlikte markete gelerek, market işletmecisi H.K.'ye kızına nasıl bu şekilde davrandığına dair hesap sordu. Anne C.K., jandarmayı arayarak H.K.'dan şikayetçi oldu. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Jandarma, H.K.'yi gözaltına aldı. H.K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.

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