Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ağustos itibariyle Irak'ın kuzeyinde Pençe 3 Harekatı'nın başladığını açıklarken, operasyon bölgesinin Sinat-Haftanin olduğu bilgisini paylaşmıştı. İşte Pençe harekatı şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri! Irak son dakika şehit haberi ve detayları haberimizde
Irak son dakika şehit haberi! Pençe harekatı şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri MSB açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. Son dönemlerde özellikle İdlib'deki gözlem noktalarının rejim güçlerince sıkça tacize uğraması, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın çevrilmesi gibi süreçlerin ardından 'Fırat'ın doğusuna operasyon' beklenirken Türkiye daha farklı bir alanda son derece stratejik bir harekat başlattığını duyurmuştu
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