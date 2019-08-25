Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ağustos itibariyle Irak'ın kuzeyinde Pençe 3 Harekatı'nın başladığını açıklarken, operasyon bölgesinin Sinat-Haftanin olduğu bilgisini paylaşmıştı. İşte Pençe harekatı şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri! Irak son dakika şehit haberi ve detayları haberimizde