Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum, 3 şehidimiz var, bir tanesi Trabzonlu. Şehidimizin cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. İki şehidimiz farklı illerden, yaralılarımız var ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Çünkü 'şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel'in açılış törenine katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, böyle mutlu bir anı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve bu adımı attıkları için otelin sahibi Atilla Ataman ve eşi Suna Ataman'ı kutladı.

Erdoğan, her girişimcinin bu tür yerlere adım atmadığını ancak Atilla ve Suna Ataman'ın tüm yaylalara örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Şimdi yaylalarda da örnek mi arıyorsunuz? İşte size buyurun örnek. Gelin buraya bakın, ona göre yapın da bu yaylalarımız da tarumar olmasın. Oralar da bu güzelliği korusun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın kullanılmasıyla bu yatırımın çok daha güçleneceğini dile getirdi.

Otel için bol kazançlar dileğinde bulunan Erdoğan, "Bizler de sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da Trabzonlu olduğunu anımsatarak, ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Tonya'dan otele gelmenin biraz fazla zaman aldığını, en kısa zamanda buraya bir helikopter pisti yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Havalimanından icabında helikopterle gelecek iş adamlarının olacağına inanıyorum. Buraya gelecekler. Biz de bugün 2 helikopterin inebileceği yer olmuş olsa buraya inerdik. Bu da bir işarettir. Bu işaret fişeğini de inşallah vermiş olalım. Çünkü Ulaştırma Bakanımız, o da zaten bu işlerin piri ve bunlar da çok çok yüksek yatırım değil. Bunun adımını atıp ve buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımız zaman göreceksiniz, iş adamları helikopterleriyle gelecek hafta sonu, iki-üç gününü burada geçirecekler. Bu adımları da atmamız lazım. Gerek valimiz, gerek büyükşehir belediye başkanımız, Tonya Belediye Başkanımız onlar da üzerlerine düşeni yaparlar, biz de bu adımı inşallah hep beraber atmış oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde bu yıl patlama yaşandığına ve 52 milyon turistin ülkede ağırlandığına dikkati çekerek, "Zaten Doğu Karadeniz şu anda turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yayladaki konaklama başka olacak. Ama bizim Trabzon merkezde de otellerimizi artırmamız lazım. Valimizle de gelirken yolda bol bol bunları konuştuk. İnşallah otellerimiz ne kadar artarsa turistler çok daha fazlasıyla Trabzon'a gelecek. Hele hele bu yayla evlerini gördükleri zaman durum çok daha farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin hayırlı olması dileğinde bulunup beraberindekilerle kurdele keserek, otelin açılışını yaptı.

- "21-22 TANE DE TERÖRİSTİ İÇERİDE VE DIŞARIDA ÖLDÜRDÜK"

Dua okunmasının ardından Erdoğan, şöyle devam etti:"Malum, 3 şehidimiz var, bir tanesi Trabzonlu. Şehidimizin cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. İki şehidimiz farklı illerden, yaralılarımız var ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Çünkü 'şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik. Bu da böyle, bu şekilde devam ediyor. Allah razı olsun Süleyman (Soylu) kardeşimiz bu işi yakın takipte tutuyor. Savunma Bakanımız aynı şekilde. Bütün silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz hepsi yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, peygamberimize komşu eylesin inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle oteli gezdi.

Açılışa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.