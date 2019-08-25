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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 08:24

Pençe Harekatı'nda üçüncü safha!

Türk Silahlı Kuvvetleri (), geçen 27 Mayıs’ta Hakurk bölgesinde başlattığı ‘Pençe’ harekâtını, ’nin sınır güvenliğini sınırları içinde sağlamak amacıyla üçüncü safhaya taşıdı.

Pençe Harekatı'nda üçüncü safha!

Bu kapsamda önceki günden itibaren sınırına yakın, 'ın güneyinde Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe 3 olarak adlandırılan harekât icra edilmeye başlandı. Geçen 12 Temmuz gecesi başlatılan ve halen devam eden Pençe 2 harekatı ise Hakurk'un daha güney ve doğu kesimlerini hedef alıyor.

Hürriyet'in haberine göre "Pençe 3" harekâtı Şırnak'ın güneyinde hemen Türkiye sınırı yakınlarında başlayıp, 'ın içlerine kadar inen terör örgütüne ait kamplar, barınak ve sığınaklar ile buralardaki cephanelikler ve teröristleri hedefliyor. Harekâtın en önemli amaçlarından birinin 'nın bölgede kış tertiplenmesine geçmesini ve kötü hava koşulları öncesi Türkiye'ye sızmasını önlemek olduğu bildirildi.

FIRTINA VE UÇAKLAR VURDU
Pençe 3 harekâtı Kara Kuvvetleri unsurlarının başta 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri olmak üzere değişik topçu bataryaları ile Hava Kuvvetleri'ne bağlı farklı üslerden havalanan F-16 ve F-4 tipi savaş uçaklarının yoğun bombardımanı ile başladı. Karadan ve havadan yapılan bu yumuşatma sonrası komandolar terör hedeflerine doğru ilerlemeye başladı. Silahlı-silahsız insansız hava araçları (SİHA/İHA) komandoların hareket güzergahlarını kontrol ederken, ATAK helikopterleri ve diğer uçar birlikler havadan destek atışıyla harekata destek verdi.

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