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eteklerindeki rant gün yüzüne çıktı! İmamoğlu ailesinin de villaları var

Edremit’te betonlaşma her geçen yıl arttı. Zeytin ağaçları katledilip, yerlerine taş binalar yapıldı. Bölgede ’li İmamoğlu ailesinin de villaları vardı.

'Taş' dağları
Doğa talan edildi. Altın madeni faaliyetlerine tepki devam ederken, 'nın güney yamaçlarındaki betonlaşma tüyler ürpertti. Balıkesir Edremit'e bağlı Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahalleleri ile Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesinde sahil kesiminde yıllar önce başlayan betonlaşma, rant nedeniyle Kaz Dağları'nın eteklerine doğru hızla ilerledi. Zeytin ağaçları da bir bir yok edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve babası Hasan İmamoğlu, tepki çeken isimlerin başında geldi. İmamoğlu ailesine ait Güre'deki arsada yüzlerce ağacın kesildiği ve üzerine havuzlu çok sayıda villa inşa edildiği belirlendi. 'ndaki ağaç kesimine tepki gösteren İmamoğlu'nun, babasına ait arsaya yapılan villalar için yeşil alanın betona çevirmesine sessiz kalması, sosyal medyada tepki çekti.




Ekrem İmamoğlu, villaların imara açık bölgede bulunduğunu söyledi.



CHP'li İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu



Edremit ​Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna

Murat Tuna, 'li başkanların imar uygulamalarını ranta dönüştürdüklerini söyledi.


DHA

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