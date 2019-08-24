Doğa talan edildi. Altın madeni faaliyetlerine tepki devam ederken, Kaz Dağları'nın güney yamaçlarındaki betonlaşma tüyler ürpertti. Balıkesir Edremit'e bağlı Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahalleleri ile Çanakkale Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesinde sahil kesiminde yıllar önce başlayan betonlaşma, rant nedeniyle Kaz Dağları'nın eteklerine doğru hızla ilerledi. Zeytin ağaçları da bir bir yok edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, tepki çeken isimlerin başında geldi. İmamoğlu ailesine ait Güre'deki arsada yüzlerce ağacın kesildiği ve üzerine havuzlu çok sayıda villa inşa edildiği belirlendi. Kaz Dağı'ndaki ağaç kesimine tepki gösteren İmamoğlu'nun, babasına ait arsaya yapılan villalar için yeşil alanın betona çevirmesine sessiz kalması, sosyal medyada tepki çekti.
Ekrem İmamoğlu, villaların imara açık bölgede bulunduğunu söyledi.
CHP'li İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu
Edremit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna
Murat Tuna, CHP'li başkanların imar uygulamalarını ranta dönüştürdüklerini söyledi.
DHA
Ekrem İmamoğlu, villaların imara açık bölgede bulunduğunu söyledi.
CHP'li İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu
Edremit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna
Murat Tuna, CHP'li başkanların imar uygulamalarını ranta dönüştürdüklerini söyledi.
DHA
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