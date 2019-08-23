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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 07:34

Kandil'i takan yok! sonrası terör örgütünün sokak çağrısı cevapsız kaldı

Bölücü terör örgütü 'nın sözde yürütme komitesi üyesi , üç ildeki görevlendirmeler sonrası örgüt bağlantılı internet sitesinden sokak çağrısı yaptı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına sahip çıkan, alınan karara itirazlarını dile getiren tüm kesimleri de bu direnişe destek vermeye davet eden örgüt elebaşlarından Karayılan’ın kaos, tehdit ve şiddet içeren eylem çağrısı bölge halkında karşılık bulmadı.

Kandil'i takan yok! Sokak çağrısı karşılık bulmadı

Terör örgütü 'nın amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemleri doğrultusundaki uygulamaları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması ve bu belediyelere görevlendirme yapılmasının ardından bölücü terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri harekete geçti.

Terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi , terör örgütünün yayın organı olan bir internet sitesine yaptığı, bölge halkını sokağa dökmeye yönelik kaos, tehdit ve şiddet içerikli açıklaması ile görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına sahip çıktı.

SÖZDE DİRENİŞLERİNE CEVAP GELMEDİ
Sokak eylemlerinin sadece bu üç ille sınırla kalmamasını, tüm illere yayılmasını isteyen Karayılan, alınan karara itirazlarını dile getiren tüm kesimleri de bu direnişe destek vermeye çağırdı.

Terör örgütü elebaşlarından Karayılan'ın yanı sıra örgütün diğer sözde yöneticileri de halkı sokağa davet eden çağrılar yaptı ancak bu eylem çağrıları, terörün yıllardır mağdur ettiği bölge halkında karşılık bulmadı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRE GÖREVLENDİRME
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle 19 Ağustos Pazartesi günü görevden uzaklaştırılmıştı.

Kararın ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

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