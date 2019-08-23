Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan memleketinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Başkan Erdoğan, baba ocağı Rize Güneysu'da kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Rize'nin 31 Mart seçimlerinde 1 numara olduğunu belirterek, "İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum şimdi birileri rahat durmuyor. Kendilerine göre bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar var. Ama bugüne kadar bu türler, hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti de hayır olmayacaktır. Ben siz değerli hemşerilerimle, kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz" dedi.

AYDER'DEKİ SALINCAKLARI TEMİZLEYECEĞİZ

Erdoğan, Ayder Projesi'nin üzerine hızla gideceklerini belirterek, "O başlattığınız malum salıncaklar, malıncaklar, böyle acayip garip şeyler, bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.