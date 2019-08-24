Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik.

Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle araştırmaya başlayınca Avrupa Birliği Rumların yanında yer aldı. Kuru gürültüye pabuç bırakmadık.





Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek.

CHP'nin başındaki zat istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun biz bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyız.

Rize-Artvin Havalimanı 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak.





İSTANBUL'U SEL BASTI BEYEFENDİ TATİLDE

CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı birkaç ay içinde gerçek yüzlerini gösterdi. İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım.







(Üç belediyedeki görevlendirmeler) Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz.



Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur.