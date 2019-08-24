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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 18:59

Son dakika: ve 'ten ortak operasyon: 'ta 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4 ’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla ikisi kadın 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının () koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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