SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü: Rejimin ihlalleri Türkiye'nin güvenliği için tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.



Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

REJİMİN İHLALLERİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmiştir."

Yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede "rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği" ifade edildi.