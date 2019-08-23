Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada ​açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BU YOL ŞEHADETE GİDEN BİR YOLDUR"

Şehadet ilk insandan başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir makamdır. Bu yol şehadete giden bir yoldur, sıradan ölmek var ama şehadetle kucaklaşmak var. Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde mücadeleyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum.

15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz'da yaşananlar bu milletin her ferdinin gerektiğinde canını vereceğini anlatan bir örnek olmuştur. Bu toprakları bize vatan yapan ve devamı için toprağa giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir toprağın uğrunda ölen yoksa o toprak zaten vatan olmaz, olamaz. Son dönemde bölücü örgütün şehit ettiği jandarmalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

"BU DEVLET TARİHE MAL OLMUŞ BİR DEVLETTİR"

Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, projelerin eseri bir devlet değildir, jandarma okulunun bile 180 yıllık geçmişi vardır, bu devlet bir kabile devleti değildir. Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir.

"HALKIN ALIN TERİNİ KANDİL'E GÖNDERENLERE BİZ SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz.

Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız.

Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık.

Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz.

Snırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız.

İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir.



"SURİYE'DEN GÜVENLİĞE KADAR MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda müjdelerimiz olacak. Ülkemize içeriden ve dışarıdan yönelen her tehditle baş edecek güce sahibiz.

Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça hep birlikte Türkiye oldukça Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyceğimiz hiçbir sorun ve sıkıntı yoktur. Ülkemizin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini engelleyemenlerin milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için seferber olmalarının sebebi budur.

Şu anda bu stadyumun içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak geleceğe yürüyoruz.