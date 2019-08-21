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İzmir'de korkutan yangın

Karabağlar’da başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan yangın 53 saat sonra söndürüldü. 500 hektarlık alanı etkileyen yangına 900 personel müdahale etti.

Korkutan yangın
Son 1 ayda Ege ve Akdeniz bölgesinde orman yangınlarında artış yaşanırken, İzmir yangınının yaklaşık 500 hektarlık alanı etkilediği belirtiliyor. Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz ile müdahale edildi. İzmir'de Pazar günü Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ardından Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın paniğe neden oldu. Yangın, Limontepe yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları 53 saat sonra başarılı oldu ve yangın nihayet söndürüldü. Karabağlar'da başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan yangının söndürülmesi mutluluk yarattı, kül olan alanlar ise ağlattı.

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