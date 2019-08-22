CHP'li beledilerde işçi kıyımı tavan yaptı. Yandaşlarına kadro açabilmek için çalışanlar çeşitli bahanelerle işten atıldı.

Adana Büyükşehir'den çıkarılan 2 bin 500 kişi için ise Ankara'dan müfettiş yollandı. Mağdur işçilerin dosyaları tek tek incelemeye alındı.

ŞEHİT KARDEŞİ: HAKSIZ YERE ATILDIM

Şehit kardeşi Emren Omay da kıyıma uğradı. Belediyede çaldığı kapılar yüzüne kapandı.