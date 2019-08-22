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'li Büyükşehir Belediyesi'nin işçi kıyımına inceleme başlatıldı!

’li belediyeler, sudan bahanelerle binlerce işçinin ekmeğiyle oynadı. kıyıma sessiz kalmadı. müfettişler dosyaları incelemeye aldı. Mağdur işçilerin dosyaları tek tek incelemeye alındı.

Zeydan boş değil!

'li beledilerde işçi kıyımı tavan yaptı. Yandaşlarına kadro açabilmek için çalışanlar çeşitli bahanelerle işten atıldı.

Büyükşehir'den çıkarılan 2 bin 500 kişi için ise 'dan müfettiş yollandı. Mağdur işçilerin dosyaları tek tek incelemeye alındı.

ŞEHİT KARDEŞİ: HAKSIZ YERE ATILDIM
Şehit kardeşi Emren Omay da kıyıma uğradı. Belediyede çaldığı kapılar yüzüne kapandı.

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