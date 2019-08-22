CHP'li beledilerde işçi kıyımı tavan yaptı. Yandaşlarına kadro açabilmek için çalışanlar çeşitli bahanelerle işten atıldı.
Adana Büyükşehir'den çıkarılan 2 bin 500 kişi için ise Ankara'dan müfettiş yollandı. Mağdur işçilerin dosyaları tek tek incelemeye alındı.
ŞEHİT KARDEŞİ: HAKSIZ YERE ATILDIM
Şehit kardeşi Emren Omay da kıyıma uğradı. Belediyede çaldığı kapılar yüzüne kapandı.
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