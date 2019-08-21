Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Generallerin atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
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