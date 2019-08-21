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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 04:36

Son dakika: ı 'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Generallerin atanmalarına ilişkin karar, 'de yayımlandı.

Komutan atamaları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Generallerin atanmalarına ilişkin karar, 'de yayımlandı.

Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

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