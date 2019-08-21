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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 01:51

Son dakika: ve 'ta 'ya ağır darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

'in Savur ilçesi kırsalında ve düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. 'ın ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Mardin'de PKK'ya ağır darbe!

Son dakika haberine göre, 'in Savur ilçesi kırsalında ve düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ŞIRNAK'TA İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, ilçesinin Kösreli köyü Şelal deresi mevkisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen 'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi amacıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonunun düzenlendiği anımsatıldı.

Üç askerin çıkan çatışma sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekatıyla etkisiz hale getirilen 2 terörist, gün içinde toplamda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi

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