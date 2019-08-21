Bolu ilinde yaşayan vatandaşlar Bolu'da deprem olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Bolu'da saat 23.00 sularında 2.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.21 22:50:21 38.0042 26.8505 11.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.21 22:16:11 36.5800 30.0742 44.6 -.- 2.6 -.- ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) İlksel

2019.08.21 20:58:43 36.2022 27.6493 5.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.21 18:55:26 37.2538 42.5420 28.8 -.- 2.3 -.- BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel

2019.08.21 18:33:52 37.8718 29.6157 5.7 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.21 18:23:15 38.0162 26.9828 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.21 18:01:00 38.2937 40.8953 2.9 -.- 2.3 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2019.08.21 16:50:22 39.3667 40.0333 6.6 -.- 3.8 3.9 AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) REVIZE01 (2019.08.21 16:50:21)

2019.08.21 16:41:46 38.0370 26.9577 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.21 13:37:51 38.7682 27.8230 7.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel