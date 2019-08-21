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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 23:48

'da korkutan deprem! İşte 21 Ağustos Kandilli son depremler listesi...

'da deprem olup olmadığı şu dakikalarda Bolu ilinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pek çok vatandaş arama motorlarında Bolu'da deprem mi oldu sorusuyla araştırma yapıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Bolu'da 2.6 şiddetinde bir deprem olduğu bildirildi.

Bolu'da korkutan deprem!

ilinde yaşayan vatandaşlar Bolu'da deprem olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Bolu'da saat 23.00 sularında 2.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.21 22:50:21 38.0042 26.8505 11.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 22:16:11 36.5800 30.0742 44.6 -.- 2.6 -.- ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2019.08.21 20:58:43 36.2022 27.6493 5.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.21 18:55:26 37.2538 42.5420 28.8 -.- 2.3 -.- BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2019.08.21 18:33:52 37.8718 29.6157 5.7 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 18:23:15 38.0162 26.9828 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 18:01:00 38.2937 40.8953 2.9 -.- 2.3 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.08.21 16:50:22 39.3667 40.0333 6.6 -.- 3.8 3.9 AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) REVIZE01 (2019.08.21 16:50:21)
2019.08.21 16:41:46 38.0370 26.9577 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:37:51 38.7682 27.8230 7.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

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