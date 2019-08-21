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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 18:02

SON DAKİKA! 'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 30 gözaltı

'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li 'nın görevden alınmasını protesto için izinsiz eylem yapmak isteyen gruba, polis tazyikli suyla müdahale etti. 30 kişi gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li 'nın, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması nedeniyle görevden alınmasını pretosto etmek için izinsiz eylem yapmak isteyen grup, Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde biraraya geldi.

30 KİŞİ GÖZALTINDA
Yolları trafiğe kapatan ve geniş güvenlik önlemi alan polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Grup, uyarılara rağmen eylemini sürdürünce polis, tazyikli su sıkarak, müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 30'u polisle girdikleri kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

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