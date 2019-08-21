İçişleri​ Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. 3 ilde PKK'ya Kıran operasyonu düzenleniyor. A Haber ekibi operasyonun yapıldığı bölgeden aktardı. Jandarma Genel Komutanı da bölgede... İşte bölgeden sıcak görüntüler.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen 'Kıran Operasyonu' kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, "Van'ın Gürpınar ilçesindeki dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.