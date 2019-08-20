Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
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