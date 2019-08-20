EKrem İmamoğlu, 23 Haziran'da başkan oldu. Koltuğuna sadece 28 gün oturdu! geriye kalan 31 günde ise tatile doydu. İstanbul 17 Ağustos'ta sele boğuldu.
İmamoğlu yine ortada yoktu. 24 saat sonra afete koştu. 8 saat durdu. 15:45'te bodrum'a uçtu... Vatandaş ise kayıp başkanı için seferber oldu: Gören yukarıdaki numarayı arasın.
İstanbul'u 17 Ağustos günü kara bulutlar sardı. Sağanak yağış, sele yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Unkapanı'nda bir kişi sel sularına kapılarak hayata gözlerini kapadı. Afetzedeler yardım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradı. Ancak şikayetlere çözümsüz kaldı. Çünkü CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil için Bodrum'daydı. İstanbullular'a hizmet etmek yerine deniz keyfi yapan İmamoğlu'na tepki yağdı. Tepkiler üzerine tatilini yarıda kesen İmamoğlu, 24 saat sonra İstanbul'a giderek afet bölgesinde incelemeler yaptı. 8 saat İstanbul'da kalan İmamoğlu, aynı gün 15:45 uçağıyla soluğu yine Bodrum'da aldı. Tepkiler sel olup aktı. Sosyal medyada, selzedelerin sorunlarına kulak tıkayan İmamoğlu için "Biz buradayız, sen neredesin başkan?" yorumları yapıldı.
İSTANBUL SELZEDE, TATİL ŞAHANE
Bodrum'da yatta görüntülenen İmamoğlu, İstanbul'daki selzedeleri 1 gün sonra ziyaret edip tekrar Bodrum'a gitti. Tatiline kaldığı yerden devam etti.
İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketine rağmen Bodrum tatiline devam etti. Eski model Tuğçe Kazaz, Twitter'dan İmamoğlu'na mesaj gönderdi: "İstanbul ne yazık ki bir sel felaketi yaşadı. Neyse, içi boş işlere ve bol güneşlere devam."
SOSYAL MEDYA TAKİBİ
Bodrum'da lüks bir otelde tatil yaptığı iddia edilen İmamoğlu'na ait fotoğraflar, sosyal medyada dolaşıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
İmamoğlu yine ortada yoktu. 24 saat sonra afete koştu. 8 saat durdu. 15:45'te bodrum'a uçtu... Vatandaş ise kayıp başkanı için seferber oldu: Gören yukarıdaki numarayı arasın.
İstanbul'u 17 Ağustos günü kara bulutlar sardı. Sağanak yağış, sele yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Unkapanı'nda bir kişi sel sularına kapılarak hayata gözlerini kapadı. Afetzedeler yardım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradı. Ancak şikayetlere çözümsüz kaldı. Çünkü CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil için Bodrum'daydı. İstanbullular'a hizmet etmek yerine deniz keyfi yapan İmamoğlu'na tepki yağdı. Tepkiler üzerine tatilini yarıda kesen İmamoğlu, 24 saat sonra İstanbul'a giderek afet bölgesinde incelemeler yaptı. 8 saat İstanbul'da kalan İmamoğlu, aynı gün 15:45 uçağıyla soluğu yine Bodrum'da aldı. Tepkiler sel olup aktı. Sosyal medyada, selzedelerin sorunlarına kulak tıkayan İmamoğlu için "Biz buradayız, sen neredesin başkan?" yorumları yapıldı.
İSTANBUL SELZEDE, TATİL ŞAHANE
Bodrum'da yatta görüntülenen İmamoğlu, İstanbul'daki selzedeleri 1 gün sonra ziyaret edip tekrar Bodrum'a gitti. Tatiline kaldığı yerden devam etti.
İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketine rağmen Bodrum tatiline devam etti. Eski model Tuğçe Kazaz, Twitter'dan İmamoğlu'na mesaj gönderdi: "İstanbul ne yazık ki bir sel felaketi yaşadı. Neyse, içi boş işlere ve bol güneşlere devam."
SOSYAL MEDYA TAKİBİ
Bodrum'da lüks bir otelde tatil yaptığı iddia edilen İmamoğlu'na ait fotoğraflar, sosyal medyada dolaşıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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