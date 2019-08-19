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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 06:38

Son dakika: Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi 'a getirildi

'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 'un cenazesi 'a getirildi.

Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
'in Ahlat ilçesinden 'nın Doğubayazıt ilçesine seyir halinde iken geçirdiği trafik kazasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 kişi de yaralandı.



Erciş Devlet Hastanesinden alınan Dursun'un cenazesi, cenaze aracıyla Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığına getirildi.



Buradaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri , İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı. Dursun'un cenazesi, okunan duanın ardından 'a uğurlandı.



İSTANBUL'A ULAŞTI
Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

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