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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 06:39

Son dakika: Başkentte kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberi... 'da düzenlenen operasyonda çok sayıda artırıcı ve satışı yasak olan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılık operasyonu

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda artırıcı ve satışı yasak olan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.

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