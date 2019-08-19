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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 18:39

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet için taziye mesajı

Başkan 'un vefatıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan,"Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Haluk Dursun için taziye mesajı

Başkan , Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 'un Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği sı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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