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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 04:18

Prof. Dr. 'un cenazesi 'a getirildi

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 'un cenazesi 'a ulaştı. Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 'un cenazesi 'a ulaştı.

Dursun'un naaşı özel uçakla 'na getirildi.

Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

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